Un pays africain révoque la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo

Le ministre serbe des Affaires étrangères, Ivica Dačić, a annoncé ce 3 mars que la Sierra Leone avait révoqué la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo, rapporte l'agence Tanjug.

Ivica Dačić a souligné qu’il s’agissait du 18e pays à avoir retiré sa reconnaissance du Kosovo. Selon le premier vice-Premier ministre et le chef de la diplomatie serbe, 96 pays membres de l’Onu ne reconnaissaient pas l’indépendance du Kosovo, alors que 93 la reconnaissaient et que cinq autres restent indécis (ils le reconnaissent mais ne votent pas pour lui). Ainsi, le Kosovo n'a plus de majorité à l'Onu, a rajouté M.Dačić.

Belgrade avait précédemment annoncé que la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo avait été révoquée par la république de Nauru, le Ghana, le Togo, la République centrafricaine, les Palaos, Madagascar, les Îles Salomon, le Lesotho, le Suriname, la Grenade, les Comores, le Burundi, la Dominique, Sao Tomé-et-Principe, le Liberia, la Guinée-Bissau et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Proclamation de l’indépendance

En 1999, la confrontation entre les séparatistes albanais de l’Armée de libération du Kosovo (UÇK) et l’armée et la police yougoslaves s’est terminée par les bombardements de la Yougoslavie, qui comprenait alors la Serbie et le Monténégro actuels, par les forces de l’Otan.

Le Parlement kosovar a unilatéralement proclamé l'indépendance du Kosovo par rapport à la Serbie le 17 février 2008. En 2010, la Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu cette décision comme légitime dans un avis consultatif. Parmi les États qui ne reconnaissent pas la république autoproclamée figurent notamment la Russie, la Chine, Israël, l’Iran, l’Espagne et la Grèce.