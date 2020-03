Déjà près de 5.500 décès en Italie: 651 morts en 24h, plus de 7.000 personnes guéries du Covid-19

Un total de 5.476 personnes ont été tuées par la pandémie de corovavirus en Italie, où 651 personnes ont perdu la vie dans les dernières 24 heures, selon les chiffres publiés ce 22 mars par la protection civile et repris par l’AFP.

Le nombre de décès au cours des dernières 24 heures est moins important que celui de la veille, quand le virus avait fait 793 morts, mais c'est le deuxième bilan le plus lourd depuis le début de la pandémie. Le nombre total de cas positifs a encore augmenté d'un peu plus de 10%.

Dans cette situation, le Premier ministre, Giuseppe Conte, a annoncé l'arrêt de «toute activité de production sur le territoire qui ne serait strictement nécessaire».

«Le moment est arrivé de s'arrêter, mais de le faire vraiment», avaient précédemment réclamé le maire de Bergame et le président de la Lombardie qui estiment que la situation «prend désormais des airs de tragédie».

La Lombardie est la région la plus touchée avec 3.456 décès et 27.206 cas de contamination, a précisé pour sa part l’agence Reuters. Le nombre total de cas de contamination confirmés est de 59.138, contre 53.578 le 21 mars, selon la protection civile.

En Espagne et en France

Le second pays le plus touché d’Europe est l'Espagne avec 394 nouveaux morts en 24 heures et un total de 1.720 décès, a fait savoir l'AFP. Cela étant, le gouvernement a demandé le prolongement du confinement jusqu'au 11 avril.

La France a recensé 562 décès. Le confinement a été décrété jusqu’à fin mars, mais l’exécutif est prêt à le prolonger. La violation de cette mesure sera passible d’une amende et celle-ci passera à 1.500 euros en cas de récidive et à 3.700 euros en cas de quatre violations ou plus. Elle pourrait également être punie d’une peine de prison allant jusqu’à six mois.