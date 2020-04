Les masques destinés aux Ehpad raflés par les États-Unis sur un tarmac chinois

Les Américains ont détourné une commande française de masques chinois qui devaient être distribués aux soignants et aux Ehpad, affirme le président de la région Paca et de l’Association des régions de France, Renaud Muselier.

Dans un entretien accordé à la chaîne RT, M.Muselier raconte avoir passé commande à un fournisseur chinois de plusieurs millions de masques hygiéniques . Or, à cause de difficultés d’acheminement, celle-ci «a été achetée par les Américains, cash», sur le tarmac de l’aéroport, et «l’avion qui devait venir en France est parti directement aux États-Unis».

Ces informations ont été ensuite confirmées par d’autres présidents de région contactés par Libération, ainsi que par Jean Rottner, président de la région Grand Est, au micro de RTL.

Les Américains «paient le double»

Selon l’un des interlocuteurs de Libération s'exprimant sous couvert d’anonymat, sur fond de pandémie du coronavirus, les Américains achètent les masques «partout où ils en trouvent, peu importe le prix».

«Ils paient le double et comptant, avant même d’avoir vu la marchandise. Nous, on ne peut pas se le permettre, on n’avance rien et on paye à la réception», indique la source.

Un représentant de la région Nouvelle Aquitaine évoque pour sa part «un chaos logistique en Chine» et l’«engorgement» de ses aéroports. Selon Libération, environ 60 millions de masques ont été commandés par les régions françaises à la Chine, alors que les Américains «commandent deux ou trois milliards de masques».