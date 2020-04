Moscou propage de fausses informations sur le Covid-19? L’ambassade russe demande les preuves à Vienne

Les diplomates russes à Vienne «sont très étonnés» par la déclaration du ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, qui estime que la Russie, ses pays voisins ainsi que la Chine sont les principales sources de fausses informations concernant la crise du Covid-19.

«Il serait intéressant d'obtenir au moins une preuve de cette accusation sans fondement contre notre pays», indique un communiqué de l’ambassade russe à Vienne.

Selon l'Agence de presse autrichienne (APA), M.Schallenberg a fait une telle déclaration à l’issue d’une vidéoconférence des ministres des Affaires étrangères de l'UE.

À leur tour, les diplomates russes se disent préoccupés par le fait que les médias européens et aussi certains médias autrichiens publient des «nouvelles partiales et dans certains cas absolument fausses ou clairement inventées sur la situation de la propagation du coronavirus en Russie qui sont basées sur des rumeurs et des sources non vérifiées».

«Nous appelons nos partenaires, dans cette situation préoccupante pour le monde entier, à ne pas perdre de temps dans une chasse aux sorcières, mais à faire preuve de solidarité et à unir leurs efforts dans la lutte contre ce danger commun».