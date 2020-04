«Pire qu’un coup de feu»: une infirmière évoque la douleur liée au Covid-19 - vidéo

Une infirmière du Texas souffrant d’une pneumonie liée au Covid-19 a décrit la douleur qu’elle ressent et a rappelé aux Américains la nécessité de suivre les mesures de distanciation sociale afin d’éviter à tout prix d’attraper le virus et de le propager.

Dans une vidéo publiée sur Facebook lundi 30 mars, Shareka Williams, infirmière texane, a décrit la douleur qu’elle ressent à cause du coronavirus. Souffrant d’une pneumonie, elle a tenu à rappeler qu’il était important de rester chez soi et de respecter les mesures de distanciation sociale, dans un pays qui est aujourd’hui le plus touché dans le monde par la pandémie.

«Je n’ai jamais ressenti un coup de feu, mais c’est probablement pire qu’un coup de feu», a affirmé la soignante, qui s’exprimait difficilement à cause de ses problèmes de respiration. «Vous pouvez à peine manger, à peine marcher. Vous ne pouvez pas respirer tellement ça fait mal».

Elle a ensuite tenu à souligner que le virus «n’est pas une blague». «N’attendez pas qu’il soit trop tard», a-t-elle poursuivi, rappelant qu’il fallait suivre les mesures de confinement et de distanciation pour se protéger soi-même et les autres du Covid-19.

Les États-Unis durement touchés

La propagation du virus est particulièrement inquiétante aux États-Unis, où le bilan du dimanche 5 avril s’élevait presque à 10.000 morts et plus de 300.000 personnes testées positives. L’État de New York compte à lui seul près de 4.000 morts, et les hôpitaux en manque de respirateurs sont «en situation de stress», selon le gouverneur Andrew Cuomo.

Donald Trump, critiqué pour avoir minimisé l’ampleur de la pandémie en la comparant à une grippe saisonnière, a déclaré qu’elle sera «horrible en termes de morts», mais a assuré que le pic sera bientôt atteint et qu’il souhaite ouvrir le pays aussi vite que possible. Il a néanmoins admis que «les deux prochaines semaines vont être très difficiles».