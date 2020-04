Un cabinet de conseil fait des prévisions sur la date où le confinement sera levé en France

Un cabinet de conseil international, le Boston Consulting Group, a émis des prévisions concernant le pic épidémique du Covid-19 en France, au Canada et dans d’autres pays, ainsi que sur la date où le confinement prendrait fin.

Le pic de l'épidémie de Covid-19 sera franchi en France durant la troisième semaine de mai et on peut s’attendre à la fin du confinement en juin ou juillet, selon une étude sur la propagation du coronavirus dans le monde qui a été publiée par le cabinet de conseil Boston Consulting Group (BCG).

La Belgique suivrait le même scénario, selon l’étude du BCG qui repose sur les informations officielles, les publications des médias, les informations sur les infrastructures médicales, les taux de mortalité et de guérison, les résultats des mesures prises par les autorités et sur d'autres données disponibles au 25 mars.

Qu’en est-il des autres pays européens?

En Espagne, où le pic épidémique devrait être franchi fin avril, le confinement pourrait prendre fin entre la première semaine de juin et la troisième semaine de juillet selon le pire des scénarios, notent les auteurs de l’étude.

En Italie, on peut s’attendre au plus grand nombre de cas d’infection dans la troisième semaine d’avril et à la levée du confinement fin juin ou début juillet.

Dans la plupart des pays européens, le pic épidémique sera atteint dans la seconde moitié d'avril à mai. Et leur confinement pourrait se terminer en juillet, à l'exception de la Suède et de la Norvège qui entendent renoncer à cette mesure un peu plus tôt, en juin.

En Russie, les experts du BCG s'attendent à une incidence maximale au cours de la première semaine de mai et le confinement peut être annulé fin juin-début juillet.

Amérique et Afrique

Au Canada, le pic épidémique sera atteint la première semaine de mai et le régime de confinement, introduit par certaines provinces, pourrait être levé fin juin ou fin juillet, tout comme aux États-Unis, d’après l’étude.

Au Brésil, en Argentine et en Afrique du Sud, le pic épidémique serait franchi en juin et la mise en quarantaine sera possible en août ou septembre, d’après le BCG.

Les auteurs de l’étude notent toutefois qu’il s’agit de prévisions préliminaires basées en partie sur les suppositions et des données incomplètes. En plus, la situation a changé depuis le 25 mars, la date à laquelle les auteurs ont collecté leurs informations pour analyse.