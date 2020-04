Trump réagit à l’envoi de matériel médical par la France à l’Iran

Le Président américain a commenté le 9 avril la livraison de matériel médical par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni à l’Iran dans le cadre de la première transaction réalisée à l'aide de l’Instex. «Cela ne me dérange pas», a résumé Donald Trump.

Le 9 avril, Donald Trump a répondu devant les journalistes à la Maison-Blanche à une question concernant le récent appel téléphonique entre MM.Macron et Rohani sur l’envoi vers l’Iran d’aide médicale.

«Du matériel médical? Cela ne me dérange pas.» Et de répéter:

«Ils [les Européens, ndlr] envoient du matériel médical en Iran. Cela ne me dérange pas.»

Un envoi via l'Instex

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni avaient exporté fin mars du matériel médical vers l'Iran, touché par le coronavirus, dans le cadre de la première transaction réalisée à l'aide de l'Instex (Instrument in Support of Trade Exchanges).

Enfin ! Le mécanisme européen permettant d’acheminer du matériel médical en Iran est actif. L’honneur de l’Europe, c’est de venir en aide aux peuples qui souffrent, quels que soient leurs dirigeants. #Instex #Iran #COVID19 https://t.co/zhPlfTUmag — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) March 31, 2020

​Le 6 avril, l'Élysée a annoncé dans un communiqué qu'Emmanuel Macron et Hassan Rohani s'étaient entretenus dans la journée. Selon la présidence française, à cette occasion, Emmanuel Macron «a rappelé que la France et ses partenaires européens [...] restaient disponibles pour poursuivre cette coopération humanitaire».

L'Instex est un nouvel instrument de soutien des échanges commerciaux lancé par Berlin, Paris et Londres. Il est basé sur l’euro et permet de contourner les sanctions rétablies par Washington après son retrait de l'accord de Vienne, en mai 2018.