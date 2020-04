Au chômage technique à cause du coronavirus, les équipages de Lufthansa s’amusent dans un clip musical - vidéo

Alors que le coronavirus sévit dans le monde, avec près de 100.000 morts, de très nombreuses liaisons aériennes sont suspendues. Temporairement sans travail, des pilotes et des hôtesses de l’air et stewards de Lufthansa se sont filmés dans une vidéo amusante montrant comment ils occupent leur temps en confinement.

Les équipages de la compagnie aérienne allemande Lufthansa, temporairement en chômage technique en raison des restrictions de transport aérien imposées face au coronavirus, ont décidé de se montrer en plein confinement dans un joyeux clip musical.

Sur la séquence publiée sur Instagram, des pilotes, des hôtesses de l’air et des stewards apparaissent chez eux alors qu’ils se préparent pour le travail. Ils enfilent leurs uniformes, se coiffent, se maquillent et font leurs valises, mais avec une attitude et un montage enjoués.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Original Cloudsurfer (@_cloudsurfing_) 8 Апр 2020 в 12:55 PDT

Beaucoup ont apprécié l’idée de cette vidéo, en espérant que les membres d’équipages pourront bientôt reprendre leur travail et que la pandémie du coronavirus se terminera prochainement. Certains ont indiqué que les voyages leur manquaient beaucoup.

Situation en Allemagne

Le coronavirus, détecté en décembre dernier en Chine, a contaminé plus de 118.200 personnes et en a tuées plus de 2.500 en Allemagne.

Les liaisons aériennes sont limitées ou suspendues pour éviter sa propagation.