La Californie centrale secouée par un séisme de magnitude 5,2

Un tremblement de terre dont la magnitude s’élève à 5,2 a été ressenti ce samedi 11 avril au nord-est de la municipalité de Mammoth Lakes, en Californie centrale.

​Selon les calculs du CSEM, le séisme a eu lieu à 14h36 UTC et son foyer se trouvait à une profondeur de 10 kilomètres.

La chaîne ABC 7 indique qu’il n y a pour le moment aucune information sur d'éventuels victimes ou dégâts.

Une zone sismique importante

Les tremblements de terre sont très fréquents en Californie, qui est située sur la faille de San Andreas, soit à la jonction des plaques tectoniques pacifique et nord-américaine.

Le 17 janvier 1994, un séisme près de Los Angeles avait tué 72 personnes et fait quelque 9.000 blessés. Il avait causé des dégâts estimés à environ 20 milliards de dollars et est considéré comme l’une des catastrophes naturelles les plus coûteuses de l'histoire des États-Unis.