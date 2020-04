Le feu de forêt dans la zone d’exclusion de Tchernobyl est maîtrisé, assure Kiev - vidéos

Le service ukrainien pour les situations d’urgence a informé le Président Volodymyr Zelensky que le feu de forêt dans la zone d’exclusion de Tchernobyl avait été maîtrisé, mais que des feux couvants étaient encore présents.

«Le service d’État pour les situations d’urgence a besoin de quelques jours pour éteindre les feux couvants après l’incendie», a annoncé le service de presse de la présidence ukrainienne, ajoutant que le directeur dudit service, Nikolaï Tchetchetkine, avait assuré le Président qu’il n’y avait «plus de feu ouvert».

Le feu a ravagé la zone d’exclusion de Tchernobyl pendant dix jours. Lundi soir, la situation avait empiré en raison des vents violents. Cependant, la pluie avait fini par aider les pompiers.

«Le taux de radiation à Kiev et dans sa région ne dépasse pas le niveau normal», a précisé le service pour les situations d’urgence.

540 tonnes d’eau déversées

Au total, plus de 400 secouristes et pompiers, trois avions et trois hélicoptères ont été mobilisés pour combattre le sinistre. Lundi, ces appareils ont effectué 227 sorties et ont déversé près de 540 tonnes d'eau, selon la même source.

Я так понимаю если нас не #COVID19 погубит, так Чернобыль pic.twitter.com/eSEUzD8zPA — simpson (@simpson4307) April 14, 2020

L'incendie qui s’est déclaré le 4 avril a été déclenché par un homme de 27 ans vivant près de la zone de Tchernobyl et risquant jusqu'à cinq ans de prison pour «destruction de la végétation». Il a dit avoir mis le feu à l'herbe «pour s'amuser», selon la police.

Catastrophe de Tchernobyl

L'un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl a explosé le 26 avril 1986 en contaminant, selon certaines estimations, jusqu'aux trois quarts de l'Europe. La zone dans un rayon de 30 kilomètres autour de la centrale accidentée reste depuis largement à l'abandon.