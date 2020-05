Un civil syrien a été tué par l’armée américaine, annonce Sana

Des militaires américains ont ouvert le feu le 1er mai sur une voiture civile qui a fait une sortie de route près du champ pétrolier de Koniko dans la banlieue de Deir ez-Zor en Syrie, a fait savoir l’agence de presse officielle syrienne Sana en citant une source informée.

La présence américaine

L'homme au volant de la voiture a été tué, précise l’agence.

Les forces des États-Unis restent présentes dans les gouvernorats syriens d'Hassaké et de Deir ez-Zor, en se concentrant autour de grands gisements pétroliers et gaziers. Les autorités syriennes ont plus d’une fois qualifié les activités de Washington de «banditisme d’État» ayant pour objectif de piller les ressources naturelles de la Syrie.

Les attaques de groupements armés non identifiés contre des véhicules militaires américains sont devenues de plus en plus fréquentes ces derniers mois dans le nord et le nord-est de la Syrie. Lors d’une récente attaque contre un tout-terrain américain, le 27 avril, deux militaires ont été portés disparus, le véhicule a été détruit.