Un séisme de magnitude 6,8 enregistré en mer de Banda, en Indonésie

⚠️#Indonesia🇮🇩: A powerful #earthquake of magnitude Mww=6.8, was registered at 205 KM NW of #Saumlaki, province of #Maluku. Depth: 107 KM. [UPDATE]

More info: https://t.co/d7ZbpcU9PV

Apakah Anda merasakan gempa ini?, Ceritakan!.#EQVT,#gempa,#GempaBumi,#sismo,#temblor,#terremoto. pic.twitter.com/WM49Rux4Im