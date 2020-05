Un mufti pakistanais accuse les Juifs d’avoir créé le coronavirus, nourrissant le complotisme

Un mufti affilié au mouvement des Talibans* du Pakistan a déclaré que les Juifs, soucieux de parvenir à la «gouvernance mondiale», avaient créé le Covid-19 et que tout vaccin développé dans l’avenir serait contrôlé par eux. Une théorie du complot révélée par l’hebdomadaire américain Algemeiner.

Le mufti pakistanais Abu Hisham Masood, affilié au Tehrik-e-Taliban Pakistan (mouvement des Talibans* du Pakistan) a lancé sa propre théorie du complot et a accusé les Juifs cherchant à installer leur «gouvernance mondiale» d’avoir créé le coronavirus et de vouloir placer sous leur contrôle tout vaccin qui serait développé dans l’avenir, rapporte l’hebdomadaire américain Algemeiner.

Dans une publication intitulée «Coronavirus ou guerre des virus?», il a déclaré que «le coronavirus est lui aussi une partie importante de la guerre en cours au nom du Nouvel Ordre Mondial».

Le but des descendants de Salomon

«Puisque les Juifs revendiquent qu'ils appartiennent aux descendants du prophète Sulaiman [Salomon], et que le prophète Sulaiman a régné sur le monde, alors le droit à une gouvernance mondiale appartiendrait uniquement aux Juifs», explique Masoud dans son document, traduit par le groupe de surveillance Middle East Media Research Institute (MEMRI) basé à Washington.

Selon ce responsable religieux, la descendance juive du roi Salomon est la raison de ce prétendu désir de «domination mondiale».

Le mufti note également sans mentionner nulle part le mot Israël que «le plus grand besoin des Juifs est de se manifester sous la forme d'une puissance internationale et de se faire accepter dans le monde, afin d’atteindre plus facilement leur objectif» de domination.

«Maintenant, en mettant le monde à l'arrêt via la guerre des virus, [les Juifs] sont impatients de voir leur existence acceptée. Parce que le monde verra que même le vaccin contre le coronavirus sera découvert par les Juifs et que sans accepter leur existence, ce vaccin ne sera peut-être disponible pour personne», a conclu le religieux.

*Organisation terroriste interdite en Russie