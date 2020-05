Cet article du Monde sur Israël vaut au journal d’être accusé d’antisionisme

Le Monde fait face à de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux depuis la publication d’un article dans lequel il compare les statistiques sanitaires d’Israël et de la Palestine et analyse la situation politique dans l’État hébreu.

Bien que le Premier ministre israélien ait vanté à plusieurs reprises la gestion de la crise sanitaire dans son pays, Le Monde a souligné dans un article des proportions qui ne vont pas dans le sens de l’État hébreu qui compte, selon le média, 60 fois plus de morts dues au coronavirus que la Palestine, où se trouvent pourtant ses colonies.

Israël avait enregistré au 17 mai plus de 16.000 cas avec 272 décès recensés sur sa population de près de neuf millions d’habitants, soit un nombre de décès proportionnellement 12 fois moins élevé qu’en France. Toutefois le bilan en Palestine est bien moindre: quatre morts en Cisjordanie pour plus de trois millions d’habitants et aucun décès à Gaza pour environ deux millions, en dépit de la faiblesse du système de santé dans ces territoires.

Le média analyse encore la situation politique en Israël, dont celle autour du nouveau gouvernement Netanyahou-Gantz.

Indignation sur Twitter

L’analyse et la présentation des données a fait réagir les internautes, plusieurs accusant le média de prendre position contre Israël.

Correct ? Je dirais qu'il est carrément anti-Israël, pour ne pas dire pire.

«S’il y avait eu beaucoup de morts du Covid à Gaza et en Cisjordanie, Le Monde aurait accusé Israël de tous les maux. Le Monde et son fonds de commerce politiquement et islamistement correct», a tweeté un internaute, tandis qu’un autre a qualifié l’article de «minable».

Selon un individu, c’est «grâce à Israël que Gaza a eu aussi peu de morts car tout était dirigé par les Israeliens». «Sacré journal! Plus antisioniste tu trouves pas», finit-il.

