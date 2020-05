Premier cas de contamination d’un homme par le Covid-19 via un vison aux Pays-Bas

Un cas de transmission du coronavirus d’un vison à un homme a été confirmé aux Pays-Bas, dans une ferme d’élevage de ces animaux. Au mois d’avril, des visons y avaient été testés positifs et le ministère néerlandais de l’Agriculture avait assuré qu’il n’y avait aucun risque de transmission du virus à l’homme via ce bétail.

Une personne travaillant dans une ferme d’élevage de visons aux Pays-Bas a contracté le coronavirus via ces animaux, a déclaré le 20 mai la ministre néerlandaise de l'Agriculture dans une lettre au Parlement. Le virus est arrivé dans cette ferme contenant près de 20.000 visons au mois d’avril.

Dans sa lettre, la ministre, Carola Schouten, a reconnu que les avis exprimés antérieurement par son bureau selon lesquels les humains pouvaient infecter les animaux, mais pas l'inverse, étaient erronés. Mais elle a insisté sur le fait que l'Institut néerlandais de la santé publique estimait toujours que les chances de transmission du coronavirus en dehors des fermes d’animaux étaient minimes.

Mme Schouten n’a toutefois pas précisé dans sa lettre les détails de l'état de santé du travailleur touché.

Éclosion du Covid-19 dans une ferme néerlandaise

Les visons de cette ferme avaient été testés après que plusieurs travailleurs dans les deux fermes avaient également présenté des symptômes de coronavirus, bien qu'ils n'aient pas été testés pour la maladie.

L'Institut national de santé publique et le ministère de l’Agriculture avaient assuré qu'il n'y avait aucun risque que le virus puisse se propager aux humains.

Les animaux qui ont contracté le coronavirus

Plusieurs cas d'infection par le Covid-19 de chiens et chats (chats domestiques et tigres) ayant été en contact avec des personnes infectées avaient été confirmés auparavant. Les furets semblent également sensibles à l'infection. Dans des conditions de laboratoire, la possibilité d'une transmission intraspécifique d'infection par les chats et les furets a été établie, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve que ces animaux puissent transmettre la maladie à l'homme et participer à la propagation du Covid-19.

Situation aux Pays-Bas

Selon le dernier bilan de l’Université Johns-Hopkins du 20 avril, le coronavirus a infecté près de 45.000 personnes et en a tuées plus de 5.700 aux Pays-Bas.