Trump annonce l'annulation des privilèges de Hong Kong dans ses relations avec les États-Unis

Accusant la Chine de ne pas avoir respecté ses engagements sur l'autonomie de Hong Kong, Donald Trump a annoncé avoir ordonné à son administration de révoquer le statut spécial que les États-Unis accordaient à Hong Kong et de supprimer les exemptions commerciales dont bénéficiait la région.

S'adressant aux journalistes à la Maison-Blanche ce vendredi 29 mai, Donald Trump a annoncé que les États-Unis réexamineraint leurs liens avec Hong Kong, y compris en ce qui concerne les exemptions commerciales.

«La Chine a remplacé la formule "un pays, deux systèmes" par la formule "un pays, un système", j'ai donc ordonné à mon administration d'entamer le processus d'annulation de la politique de privilèges pour Hong Kong», a déclaré Donald Trump.

Il a expliqué que cette mesure affecterait un certain nombre d'accords entre les États-Unis et Hong Kong, notamment sur les questions d'extradition, d'exportation et de commerce de produits à double usage.

D’après Donald Trump, Pékin «a violé ses obligations», «en prenant unilatéralement le contrôle de la situation sécuritaire à Hong Kong».

«C'est une tragédie pour le peuple chinois, Hong Kong et le monde entier», a ajouté le Président.