Tensions devant les gratte-ciels de Trump à New York et Chicago – vidéos

Des images de tensions près des gratte-ciels de Donald Trump à New York et à Chicago, suite au décès de George Floyd, ont été relayées sur les réseaux sociaux. Des manifestants jetaient des projectiles en direction de la police, qui a fait usage de gaz lacrymogène en retour.

Cinq jours après la mort de George Floyd lors de son interpellation violente, de nombreux individus se sont réunis au pied des immeubles appartenant au Président américain à New York et à Chicago pour exprimer leur colère et dénoncer les bavures policières. Des images ont été relayées sur les réseaux sociaux.

​Au moins sept personnes ont été interpellées près de la Trump Tower à New York, ancienne résidence du chef de l’État. Certains manifestants ont refusé d’obtempérer à l’injonction de la police de quitter la Cinquième Avenue et de regagner les trottoirs. «Pas de trottoirs», ont-ils scandés, indique le New York Times.

«C’est une protestation. Nous appartenons à la rue», a déclaré l’un d’eux.

Les manifestants jetaient des projectiles en direction de la police, qui a fait usage de gaz lacrymogène en retour.

🇺🇸 - Dégradations de voitures de police devant la Trump Tower de Chicago. #georgesfloyd

Via @johncusack pic.twitter.com/rbFzmXJKS9 — ⓃⒺⓌⓈ—ⓂⒺⓃⒶ·۰•● (@News_Mena_) May 31, 2020

​La Trump Tower avait également été prise pour cible quelques heures plus tôt à Chicago. Pour disperser la foule rassemblée devant le gratte-ciel, les forces de l’ordre ont répliqué avec des matraques, déclare le Chicago Sun-Times.

Violence has erupted in Chicago. Witnessing firsthand multiple officers swing their batons at a protester. #chicagoprotest #JusticeForGeorgeFloyd #trumptower pic.twitter.com/tCullA8Qe0 — tripio bless this beat 🇵🇸✊🏾✊🏿 (@officialtripio) May 30, 2020

​La police et certains manifestants se sont poursuivis à plusieurs reprises alors que les agents tentaient de protéger les gratte-ciels, ajoute le quotidien.

​Suite aux émeutes, Chicago a instauré un couvre-feu.

Plusieurs grandes villes américaines se trouvent en proie à des heurts entre la police et des émeutiers depuis quelques jours. Les affrontements se déroulent malgré les couvre-feux. 13.000 soldats de la Garde nationale ont été mobilisés pour reprendre le contrôle de la situation à Minnesota, où la vague de protestations avait été déclenchée par le décès de George Floyd, habitant de la ville, mort des suites d’une interpellation musclée.