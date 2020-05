Ciblés par des projectiles, des policiers foncent en voiture sur des manifestants à New York – vidéo

Après le décès de George Floyd à la suite de son arrestation musclée, de multiples scènes de violences et d’affrontements entre les manifestants et la police ont éclaté dans plusieurs grandes villes des États-Unis.

Dans la nuit du 30 au 31 mai, une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Elle montre une voiture de police, bloquée par les protestataires dans le quartier de Brooklyn, à New York.

🇺🇸 FLASH - Une voiture de #police du #NYPD a tenté de renverser des manifestants #BlackLivesMatter qui venaient de jeter des projectiles sur le 4x4, à #NewYork, déclenchant un tollé sur place. Pas de blessés graves. #JusticeForGeorge #BLACK_LIVES_MATTER pic.twitter.com/DxgMdkIChu — Conflits (@Conflits_FR) May 31, 2020

Hués et ciblés par des projectiles, les policiers à bord du véhicule continuent leur route en manquant écraser les manifestants.Ils sont rejoints par des collègues dans une deuxième voiture.

Réveillez moi c’est un cauchemar là ???? Il vient de rentrer dans le tas avec sa voiture ????? #BLACK_LIVES_MATTER pic.twitter.com/tQzw7OmgTw — Moon 🍬 dm limit (@Mahinaahi) May 31, 2020

Selon le site CNN, il n’est pas possible pour l’instant de dire s’il y a des blessés. Le maire de New York a annoncé qu’une enquête était en cours.

«Je ne vais pas blâmer les agents qui essayaient de faire face à une situation absolument impossible. Pour commencer, ce sont ces gens qui convergeaient vers cette voiture de police, qui ont fait le mauvais choix et qui ont créé une situation intenable. J’aurais préféré que les agents trouvent une approche différente, mais commençons par le début. Les manifestants dans cette vidéo ont mal agi en entourant cette voiture de police, point», a déclaré l’élu, cité par CNN.

La tension grandit

Ces derniers jours, les émeutes se sont multipliées dans certaines villes du pays avec des actes de violence, de vandalisme, des incendies volontaires ainsi que des pillages.

Pour reprendre le contrôle de la situation, la Garde nationale aide la police à gérer les manifestations autour de la Maison-Blanche, selon un communiqué de la Garde nationale du district de Columbia sur Facebook.

Dans la soirée du 30 mai, dans l’État du Minnesota, des agents en tenue anti-émeutes ont chargé les manifestants qui défiaient le couvre-feu, les repoussant avec des fumigènes et des grenades assourdissantes. En outre, des affrontements se sont également produits à New York, Philadelphie, Los Angeles et Atlanta, conduisant les responsables de ces deux dernières villes, ainsi que ceux de Miami et Chicago, à annoncer à leur tour un couvre-feu.

Le Président américain a promis le 30 mai de faire arrêter les manifestations violentes contre les brutalités policières.