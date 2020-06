La France commente l’idée de Trump d’inviter la Russie au sommet du G7

L’actuel résident de la Maison-Blanche ayant émis l’idée d’inviter la Russie au prochain sommet du G7 qui est prévu aux États-Unis, une question à ce sujet a été posée lors d’un point de presse au ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

«La décision concernant la Fédération de Russie a été prise en 2014 par le G7. De la même façon, toute nouvelle décision devra être prise d’un commun accord par les pays du G7, à l’aune de la mise en œuvre des accords de Minsk», a indiqué le porte-parole du ministère.

Reporté dans un premier temps au moins de juin, le sommet a été une nouvelle fois repoussé par Donald Trump à septembre, mais devrait réunir les chefs d’État en personne.

L’idée de Trump vue par la Russie

Donald Trump avait précédemment affirmé que le G7 dans son format actuel était «un groupe de pays très dépassé» qui ne représentait pas «correctement ce qu’il se passe dans le monde» et avait annoncé vouloir inviter au prochain sommet quatre pays: la Russie, l’Inde, la Corée du Sud et l’Australie.

Moscou a d’ores et déjà déclaré qu’il avait «pris note» de la qualification donnée au G7 par le Président des États-Unis, mais qu’il lui était impossible de dire quoi que ce soit de concret quant à cette idée, car il restait de «nombreuses questions».

Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné qu’il existait un autre format efficace, celui du G20, qui regroupe le G7, les BRICS et «plus généralement, les grands centres de la croissance économique et de l’influence politique du monde entier et pas seulement d’une partie de celui-ci».