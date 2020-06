Le Qatar, grand vainqueur face à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis?

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis auraient de nouveau tenté de déstabiliser le Qatar ces derniers jours via Twitter. Cela fait maintenant trois ans que ces pays, accompagnés de Bahreïn et de l’Égypte, essayent de faire plier Doha, mais ce dernier, au contraire, semble plus fort que jamais. Explications dans ce Désalliances en bref.