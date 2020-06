Un responsable du renseignement de New York endosse la responsabilité des pillages dans la ville

Les pillards ont pu cibler certains magasins à New York lors des manifestations provoquées par le meurtre de George Floyd en raison d'un échec du renseignement, selon un haut responsable de la police.

Le commissaire adjoint du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à la police de New York, John Miller, a revendiqué la responsabilité des maraudages et des pillages survenus lors des manifestations déclenchées par la mort de George Floyd, relate CNN.

«Sur les pillages, c'est un échec du renseignement», a-t-il avoué lors d’une conférence de presse le 6 juin.

«Si plusieurs personnes sont allées à un certain endroit à un certain moment pour commettre des actes criminels et que nous ne les avons pas identifiées, c'est ma faute», a déclaré le 6 juin M.Miller, ajoutant que les policiers monitoraient les réseaux sociaux pour identifier les appels à des actions illégales.

Selon lui, les forces de l’ordre de New York ont tenté de détecter la source des appels au maraudage, mais elles tendent à croire que les groupes criminels ont simplement profité de la situation.

Des troubles aux États-Unis

Dans plusieurs grandes villes américaines, des manifestations et des violences urbaines se sont produites après le meurtre de George Floyd à Minneapolis le 25 mai.

Les protestations ont été marquées par des violences, pillages et confrontations avec les forces de l’ordre.