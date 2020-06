Un robot russe engagé par la police des Émirats arabes unis - photos

Un robot russe de la société Promobot qui réside à la Fondation Skolkovo a rejoint les rangs de la police d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Il patrouillera, effectuera une vidéosurveillance des agents de police et des visiteurs et mesurera la température des personnes, a déclaré à Sputnik le service de presse de l'entreprise.

Серийно выпускаемые 4-го поколения Российские роботы Промобот работают уже в 26 странах мира pic.twitter.com/yuKEv5GBwd — вика (@serbret98) January 31, 2019

​Le robot peut communiquer en anglais et en arabe. Pour son efficacité, une base linguistique spéciale a été développée laquelle contient plusieurs milliers de questions et de réponses, ainsi qu'un système de reconnaissance faciale: Promobot connaît le visage de tous les policiers, visiteurs et criminels recherchés.

L’appareil déjà exploité dans d’autres pays

Oleg Kivokourtsev, directeur du développement de Promobot, confie que ce n'est pas une première pour ce robot qui travaille déjà dans la police du Kazakhstan, les centres de services multifonctionnels russes, les services de téléphonie mobile en Turquie et la Banque nationale d'Oman où ils effectuent des tâches similaires.

«Le robot élimine toutes les soi-disant erreurs de facteur humain. Il ne se fatigue pas, ne maltraite pas les visiteurs, n’est pas en retard au travail et surtout, il ne se trompe jamais. Une personne peut oublier la réponse à une certaine question ou mesurer la température de façon incorrecte, mais pas le robot», souligne-t-il.

La conception russe

Fondée en 2015 à Perm, la société Promobot est le plus grand fabricant de robots de service autonomes en Russie, en Europe du Nord et de l'Est. Ces robots sont utilisés comme administrateurs, promoteurs, consultants, guides et concierges, remplaçant ou complétant les personnes employées.

Les robots Promobot travaillent déjà au Musée d'histoire contemporaine de Russie, au centre des services multifonctionnels, à la banque russe Sberbank, à l'aéroport de Baltimore-Washington et au Dubai Mall. Tous les produits de l'entreprise sont fabriqués et développés en Russie.