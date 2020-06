Un employé du consulat US à Istanbul condamné à près de 9 ans de prison, les États-Unis «déçus»

Metin Topuz, ex-employé du consulat général américain à Istanbul, a été condamné à 8 ans et 9 mois de prison pour avoir, selon la justice turque, aidé l'organisation du prédicateur Fethullah Gülen. L'ambassade américaine à Anlkara s'est déclarée «déçue» par la décision.

L’ex-employé du consulat général américain à Istanbul Metin Topuz a été condamné jeudi 11 juin à huit ans et neuf mois de prison pour avoir «aidé un groupe terroriste», rapporte l’AFP.

Selon la justice, l'homme aidait l'organisation du prédicateur Fethullah Gülen, accusé par Recep Tayyip Erdogan d'avoir orchestré une tentative de coup d'État en 2016. Pour sa part, M.Gülen réfute toute implication.

L'affaire de Metin Topuz a empoisonné les relations entre la Turquie et les États-Unis ces dernières années, rappelle l'agence. Chargé au consulat de faire la liaison entre les autorités américaines et la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiant de la police turque, M.Topuz a été arrêté en octobre 2017 et maintenu depuis en détention provisoire.

15 ans de prison requis par le procureur

Il est accusé d'espionnage et d'appartenance au mouvement de Fethullah Gülen . Le procureur avait néanmoins abandonné en mars le premier chef d'accusation, mais requis 15 ans de prison pour le mis en cause.

Ce dernier a toujours rejeté les accusations et affirmé que les contacts qu'il a pu avoir avec des personnes que les autorités turques présentent comme des partisans de M.Gülen s'inscrivaient dans le cadre de son travail et qu'il ne faisait qu'«obéir aux ordres» de ses supérieurs au consulat.

La partie américaine «déçue»

Les États-Unis sont «profondément déçus» après la condamnation «sans aucune preuve crédible» de Metin Topuz, a déclaré leur ambassade à Ankara.

«Nous sommes profondément déçus par la décision rendue aujourd'hui. Nous n'avons vu aucune preuve crédible pour appuyer cette condamnation et espérons qu'elle sera rapidement annulée», a réagi l'ambassade dans un communiqué cité par l'AFP.