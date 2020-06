YouTube crée un fonds de 100 millions USD pour soutenir les artistes noirs

Sur fond de protestations de masse contre les violences policières après la mort de l’Afro-Américain George Floyd, la plateforme YouTube a annoncé la mise en place d’un fonds destiné à «amplifier la voix» des créateurs noirs.

Selon la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, ce nouveau fonds de 100 millions de dollars doit soutenir la création d'une nouvelle programmation YouTube Premium. «Nous nous engageons à faire mieux en tant que plateforme pour concentrer et amplifier les voix et les perspectives des Noirs», explique Mme Wojcicki.

Le premier programme financé par ce fonds et intitulé Bear Witness, Take Action est déjà lancé. Il collectera des fonds destinés à l’ONG Equal Justice.

Google et Apple annoncent leurs initiatives

Pour sa part, la maison-mère de YouTube, Google, a promis un don de 12 millions de dollars aux associations de lutte contre le racisme. Amazon, qui vient de suspendre la vente de sa reconnaissance faciale à la police, a également annoncé un don de 10 millions de dollars.

Le géant de la technologie Apple n’est pas non plus resté à l’écart et a annoncé le lancement d’une initiative de 100 millions de dollars visant à promouvoir l’égalité raciale pour les personnes de couleur en mettant l’accent sur «l’éducation, l’égalité économique et la réforme de la justice pénale».