Un juge autorise la publication du livre de John Bolton contesté par la Maison-Blanche

Un juge d'un tribunal fédéral de Washington a rejeté la requête du ministère de la Justice qui voulait empêcher la publication des mémoires de l’ex-conseiller de Donald Trump à la Sécurité nationale, John Bolton.

«Le gouvernement n’a pas pu démontrer qu’un verdict interdisant la publication permettrait d’éviter un dommage irréparable», a statué le juge.

Mécontentement du camp Trump

Dans le même temps, il a reconnu que l’ex-conseiller avait «mis en danger la sécurité nationale des États-Unis» et pourrait ainsi assumer la responsabilité «administrative et potentiellement pénale».

Le gouvernement des États-Unis avait déposé une requête de dernière minute pour bloquer la parution de The Room Where It Happened (La pièce où cela s’est passé), chronique des 17 mois passés par Jonh Bolton auprès de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Le camp Trump affirme que le livre est «truffé d’informations classifiées», son auteur ayant coupé court au processus traditionnel de relecture par les juristes de l’administration nationale.

Plusieurs extraits de The Room Where It Happened ont été publiés ces derniers jours par divers journaux américains.