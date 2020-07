Le secrétaire général de l’Onu explique comment Daech profite du coronavirus

Les djihadistes de Daech* n’abandonnent pas leurs tentatives de faire renaître leur organisation sur les territories syriens et irakiens, a déclaré le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres.

«Daech* tente toujours de ressusciter en Irak et en République arabe syrienne. Des milliers de terroristes étrangers prennent part aux combats dans cette zone et cherchent à s’immiscer dans les conflits d’autres régions», assure Antonio Guterres.

Poursuivre la lutte

Selon lui, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, Daech*, al-Qaïda* et leurs branches régionales, ainsi que des néonazis, des suprémacistes blancs et d’autres radicaux cherchent à exploiter les différends, les conflits locaux et le mécontentement des populations pour atteindre leurs objectifs.

Il appelle les pays à investir dans la lutte antiterroriste aux niveaux national, régional et international, notamment pour aider les pays qui en ont le plus besoin.

«Comme dans tous les autres domaines de notre mission, notre travail doit être évalué en fonction de la différence que nous faisons dans la vie des gens», souligne M.Guterres qui rappelle qu’une lutte anti-terroriste efficace ne peut se faire au détriment des valeurs communes aux Nations unies.

*Organisation terroriste interdite en Russie