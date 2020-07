Un destroyer US entre en mer Noire, la marine russe suit ses déplacements

Le service de presse de la 6e flotte américaine a annoncé qu'un de ses destroyers était entré en mer Noire où il participera à des manœuvres.

«Le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) a commencé son transit vers la mer Noire, le 19 juillet 2020, afin d'améliorer la stabilité maritime régionale en participant à la 20e édition de l'exercice conjoint américano-ukrainien Sea Breeze 2020», a indiqué la 6e flotte américaine dans un communiqué.

Selon le document, il s'agit du cinquième navire américain à visiter la mer Noire depuis le début de l’année. Les derniers étaient l'USS Oak Hill (LSD 51) et l'USS Porter (DDG 78). Ils y avaient participé à des exercices d'interopérabilité avec les marines bulgare, roumaine et turque, ainsi qu'avec les gardes-côtes géorgiens.

Exercices Sea Breeze

Le vice-amiral Gene Black, commandant de la 6e flotte, a affirmé que le retour de l'USS Porter en mer Noire témoignait de l'engagement de la marine américaine envers les alliés et partenaires de l'Otan et de la détermination des États-Unis à participer à la défense collective de l'Europe.

Les exercices Sea Breeze se dérouleront avec la participation de 27 navires, de 19 avions et de 2.000 hommes. Outre les États-Unis et l'Ukraine, ils engageront la Bulgarie, la France, la Géorgie, la Norvège, la Roumanie, l'Espagne et la Turquie.

Déplacements suivis par la marine russe

L'USS Porter était entré en mer Noire une première fois à la mi-juin pour être redéployé en Méditerranée début juillet et y revenir ensuite.

La flotte russe de la mer Noire a fait savoir que ses déplacements étaient observés.

«Les forces de la flotte de la mer Noire ont commencé le suivi des actions du destroyer lance-missiles Porter (classe Arleigh Burke) de l'US Navy entré en mer Noire à 19h45 le 19 juillet», a annoncé le Centre nationale russe de gestion de la défense.