Positif au coronavirus, le Président brésilien Bolsonaro annonce les résultats de son dernier test

Testé début juillet positif au coronavirus, le chef de l'État brésilien Jair Bolsonaro a déclaré avoir obtenu des résultats négatifs d’un test PCR. Il a partagé cette nouvelle sur son compte Facebook.

«Un test PCR SARS-CoV-2 négatif. Bonne journée à tous», a-t-il écrit dans un post accompagné d’une photo le montrant souriant.

Le dirigeant brésilien, qui avait été testé à trois reprises positif, n’explicite pas quand ce quatrième test a été effectué. Plus tôt cette semaine, le troisième test avait donné un résultat positif.

Bolsonaro et son attitude sur les mesures de confinement

Depuis le début de la pandémie, Jair Bolsonaro a minimisé la maladie et participé à plusieurs événements publics sans porter de masque, tout en critiquant les mesures d’isolement mises en œuvre dans plusieurs États.

Il a même limogé le ministre de la Santé Luiz Henrique Mandetta qui avait toujours préconisé le confinement et la distanciation physique, suivant à la lettre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Or, le 7 juillet, le Président a annoncé que son test avait eu un résultat positif.

Selon les données de l’université Johns-Hopkins, le Brésil est le deuxième pays le plus touché par le coronavirus avec 2.287.475 contaminations et plus de 85.000 décès.