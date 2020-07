Le pèlerinage à la Mecque 2020 illustre-t-il l’ébranlement de l’Arabie saoudite de MBS?

Le pèlerinage à La Mecque qui débute ce 29 juillet sera historique: à cause du coronavirus, seule une poignée de fidèles pourront y participer. Une situation qui pourrait bien refléter l’affaiblissement économique et médiatique d’un royaume et d’un dirigeant contesté chez lui et par son allié américain. Explications dans ce Désalliances en bref.