Les employés de la ville de Seattle invités à une formation pour «se défaire de leur blancheur»

Alors que le mouvement Black Lives Matter gagne en ampleur, la ville de Seattle a mis en place une session de formation destinée aux employés blancs en leur demandant de «se défaire de leur propre blancheur» et de renoncer à leur «confort».

Dans le mail d'invitation à l'événement, la municipalité a demandé aux «employés de la ville qui s'identifient comme Blancs de se joindre à cette formation pour apprendre, réfléchir, se remettre en question et développer des compétences et des relations qui nous aident à nous montrer pleinement alliés et complices de la justice raciale».

«Le racisme n'est pas de notre faute mais nous en sommes responsables», indique un document distribué aux participants et cité par Fox News.

Un système nuisant aux personnes de couleur

Pour être considérés comme des «complices», les employés blancs doivent renoncer au «confort», à la «sécurité physique garantie», aux «attentes ou présomptions de sécurité émotionnelle», au «contrôle sur les autres et sur la Terre» et aux «relations avec d’autres personnes blanches».

Les employés blancs étaient également exhortés à renoncer aux «gentillesses de leurs voisins et collègues» et à ne plus «accepter des emplois et des promotions lorsque nous ne sommes pas qualifiés, y compris les emplois liés à l'équité raciale».

Les participants ont reçu un organigramme montrant comment «les Blancs maintiennent le système en place» pour «nuire aux personnes de couleur».

«Ne blâmez pas les autres. Ne prenez pas de distance. Ne vous donnez pas l’air «meilleur». Aucun de nous ne l'est», stipule un autre document distribué.

Le mouvement Black Lives Matter né en 2013 dans la communauté afro-américaine militant contre le racisme a rebondi après la mort, fin mai à Minneapolis, du quadragénaire noir George Floyd sous le genou d’un policier blanc.