Tout contact perdu depuis plusieurs heures avec un photographe de Sputnik à Minsk

Le photographe de Sputnik Ilia Pitalev, qui se trouve actuellement à Minsk, ne donne plus de nouvelles depuis plus de cinq heures.

«Le dernier contact avec lui a eu lieu à environ 17h40 [16h40 heure de Paris, ndlr], il était sur le point de se rendre au monument sur l’avenue des Vainqueurs, il ne donne plus de nouvelles depuis», a annoncé le service de photo de l’agence.

Plus tôt, il a été annoncé qu’à l’issue de l’élection présidentielle en Biélorussie plusieurs journalistes russes avaient été interpellés: les employés du Daily Storm Anton Starkov et Dmitri Lasenko, le journaliste de Meduza Maxime Solopov, le correspondant de RT Konstantin Pridybailo, le journaliste de Sputnik Belarus Yevgeny Oleinik, des correspondants de la chaîne Dojd (TV Rain), trois collaborateurs de RT qui travaillent pour l'agence vidéo Ruptly et le journaliste Semyon Pegov.

Détails à suivre...