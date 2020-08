L’armée US devra-t-elle quitter la Syrie à cause des tribus arabes?

Une révolte s’organise-t-elle en Syrie contre la présence américaine? Ce 11 août, après s’être organisée militairement, la plus grande tribu arabe du nord-est syrien se rebelle politiquement pour forcer les troupes américaines à quitter le pays, et les Forces démocratiques syriennes à se soumettre. Les raisons dans ce nouveau Désalliances en bref.

Arrestations, harcèlements, menaces et assassinats: c’en est trop pour certaines populations arabes du nord-est de la Syrie, qui s’insurgent contre les «occupants américains» et leurs alliés, les «militants kurdes». Ce mardi 11 août, la tribu al-Uqaydat fixe un ultimatum d’un mois à la coalition américaine pour quitter la région, et aux Forces démocratiques syriennes (FDS) pour se soumettre à leur autorité et à celle de Damas.

Au-delà des exactions qu’auraient commises les forces kurdes, comme les récents assassinats de cheikhs, les grandes tribus arabes dénoncent un accord pétrolier entre les FDS et les États-Unis, qui protègent les riches ressources énergétiques de la région.

Plus d’explications dans ce nouveau Désalliances en bref.