Donald Trump s’exprime sur le vaccin russe Spoutnik V

Le Président Donald Trump a espéré que le premier vaccin contre le coronavirus, qui a été enregistré en Russie le 11 août et qui a déjà attiré l’attention d’une vingtaine de pays, serait efficace.

«Je n’en sais pas grand-chose. Espérons que cela fonctionnera. Ils ont renoncé à certains essais. Nous croyons que c’est très important de passer par toute la procédure», a indiqué M.Trump lors d’une conférence de presse.

Le vaccin russe Spoutnik V

Il a ajouté que les États-Unis étaient, de leur côté «très avancés» dans le développement de leurs propres vaccins, dont trois se trouvaient à la 3e étape des essais cliniques, tout comme le nouveau vaccin russe.

Le 11 août, la Russie est devenue le premier pays à déclarer un vaccin contre le Covid-19. Le ministère russe de la Santé l’a enregistré sous le nom de Spoutnik V.

Le vaccin a été conçu par le Centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya de Moscou et le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI). Selon le directeur du RFPI, Kirill Dmitriev, le Fonds a déjà «reçu des demandes d’un milliard de doses» de Spoutnik V de la part de plus de 20 pays.

Selon lui, la Russie s’est entendue sur la production du vaccin dans cinq pays dont les usines peuvent fabriquer 500 millions de doses par an.