Gracier Edward Snowden? L’avocat rappelle que son client n'a commis aucun crime

Après que Donald Trump a déclaré qu'il envisageait la possibilité de gracier Edward Snowden, l’avocat de l'ancien contractuel de la NSA américaine, Anatoli Koutcherena, a indiqué que les États-Unis devaient abandonner toutes les poursuites contre l'ancien agent car il n'avait commis aucun crime.

«Je pense qu'il ne s'agit pas de gracier, mais d'abandonner toutes les poursuites possibles contre Edward Snowden», a-t-il déclaré à Sputnik.

«Il a agi aussi bien dans l'intérêt des citoyens américains que dans l'intérêt de toute l'humanité».

Informations classifiées

Le lanceur d'alerte a livré aux journaux The Washington Post et The Guardian des informations classifiées sur les programmes de surveillance des services de renseignement américains et britanniques sur Internet en 2013.

Face aux accusations d'espionnage et de vol de documents appartenant à l'État par la justice américaine, Edward Snowden s'est réfugié en Russie la même année. À condition qu'il cesse son activité visant son pays natal, la Russie lui a proposé le refuge pour un an. En 2014, il a reçu un permis de séjour de trois ans, qui a été prorogé de trois ans en 2017.

En 2019, l'ex-employé de la NSA s’est dit prêt à retourner aux États-Unis et à se présenter devant le tribunal, mais à la condition que le procès soit objectif et équitable.

Avant son élection en 2016, Donald Trump l'avait considéré comme un «traître total» et avait promis de «le traiter durement» en cas d'accession au pouvoir.