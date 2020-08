Elon Musk devient la quatrième fortune au monde

La fortune du PDG de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, vient de dépasser dans le classement Bloomberg Billionaires Index celles de Bernard Arnault, directeur de LVMH, et de Mukesh Ambani, dirigeant indien de Reliance Industries. Avec ses 84,8 milliards de dollars, il devient ainsi la quatrième personne la plus riche au monde.