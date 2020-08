Assad valide le nouveau gouvernement syrien

Les ministres syriens de la Défense et des Affaires étrangères ont conservé leurs postes dans le nouveau gouvernement d’Hussein Arnous. Dans le même temps, ceux du Pétrole et de l’Électricité ont été remplacés.

Le Président syrien, Bachar el-Assad, a approuvé le nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Hussein Arnous, a annoncé l’administration présidentielle via son compte Twitter.

«Le général Ali Abdallah Ayyoub est nommé aux postes de vice-Premier ministre et de ministre de la Défense. Monsieur Walid al-Mouallem est désigné vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères», précise-t-elle.

Remaniements suite à une explosion

MM.Ayyoub et al-Mouallem ont ainsi conservé leurs postes ministériels. Au total, le nouveau gouvernement compte 29 membres, dont deux femmes qui dirigeront le ministère de la Culture et celui des Affaires sociales et du Travail.

Dans le même temps, le nouveau chef du gouvernement a remplacé les ministres du Pétrole et de l’Électricité. Ce remaniement intervient dans le sillage de la récente explosion qui a frappé un gazoduc dans le gouvernorat de Damas.

Suite à l’explosion qui a plongé l’ensemble du pays dans le noir, le Premier ministre Hussein Arnous a évoqué un «acte terroriste» perpétré à la veille d’une nouvelle réunion intersyrienne programmée à Genève.