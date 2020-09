Emmanuel Macron s’en prend à un journaliste du Figaro après un article sur le Hezbollah - vidéo

Lors d’une réception au Liban, Emmanuel Macron a apostrophé le journaliste du Figaro Georges Malbrunot, lui reprochant un manque de professionnalisme et de déontologie. En cause, selon LCI, un article rédigé par le grand reporter à propos d’une entrevue entre le chef d’État français et le leader du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohammad Raad.