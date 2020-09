Tensions entre la Grèce et la Turquie: l’Otan, arbitre sous influence

🇬🇷🇹🇷 FLASH - Des manœuvres #militaires avec, d'une part, les #EtatsUnis et la #Turquie et d'autre part la #Grece, la France, l'#Italie et #Chypre ont eu lieu hier. L'#Allemagne avertit d'une "catastrophe" à la "moindre étincelle". (La Tribune) #Mediterranee #OTAN