Ces 11 pays qui n’ont toujours pas de cas déclarés de coronavirus depuis le début de la pandémie

Alors que le monde compte plus de 30 millions de cas de contamination et est obligé de prendre des mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus, 11 pays n’ont toujours signalé aucun malade. Un fait peut être lié à l’absence de communications de données.

Une dizaine de pays du monde ont en point commun de n'avoir officiellement recensé aucun malade du Covid-19, tandis que ce 18 septembre le coronavirus a déjà contaminé plus de 30 millions de personnes à travers la planète, selon les données de l’université John Hopkins.

D’après les données officielles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), 11 pays sont actuellement épargnés par la pandémie, où personne ou presque n’a été infecté par le Covid-19. Ils n’affichent aucune donnée concernant le virus apparu en décembre 2019 en Chine.

Selon les données mises à disposition par l’OMS et l’ECDC, il s’agit pour la plupart d’États insulaires presque tous situés dans les régions les plus reculées de l’océan Pacifique et qui ne se trouvent pas sur les voies de transport aérien et maritime les plus fréquentées. Ceux fermés au monde et pouvant avoir des cas de virus, mais refusant de communiquer ou de comptabiliser les indicateurs de la pandémie sont également concernés, comme la Corée du Nord, selon des observateurs.

Aucune information ne sort du pays

D’après l’organisation, il s’agit de la République de Kiribati, des Îles Marshall, de l’île Nauru, de la Micronésie, de la République de Palau, de la République indépendante de Samoa, des Îles Salomon, du Royaume des Tonga et du pays Vanuatu. Pourtant, selon le décompte du site Our World in Data, ces pays n’ont communiqué aucune donnée, mais cela ne signifie pas l’absence de cas de virus.

Enfin, la Corée du Nord et le Turkménistan assurent qu'il n'y a pas de cas de Covid-19 sur leur territoire malgré le fait qu'ils soient entourés de pays, comme l'Iran ou le Kazakhstan, où de nombreux malades ont été enregistrés.