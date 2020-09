Navalny publie sa première photo debout depuis son hospitalisation

Pour la première fois depuis son hospitalisation, l'opposant russe Alexeï Navalny a publié sur Instagram une photo de lui-même debout. Il descend des escaliers.

En légende il décrit son état de santé actuel.

Il fait remarquer que «la voie est maintenant plus claire, même si longue». Et de souligner le progrès accompli:

«Maintenant je suis un gars dont les jambes tremblent quand il monte les escaliers, mais qui pense: «Oh, c'est un escalier! On le monte. Peut-être qu’il faudrait chercher un ascenseur. Et avant, je serais resté là à regarder.»

L'opposant a ajouté que jusqu'à récemment il ne reconnaissait pas les gens et ne comprenait pas comment parler, et qu’il restait toujours des problèmes à résoudre.

C'est le 15 septembre qu'Alexeï Navalny s’était adressé pour la première fois à ses abonnés sur Instagram depuis le 20 août, date à laquelle il a été victime du malaise nécessitant son hospitalisation. Il avait ainsi publié une photo de lui en compagnie de sa famille depuis son lit d’hôpital à Berlin.

Hospitalisation de Navalny

Navalny est sorti de son coma le 7 septembre et son état de santé s’est amélioré depuis, selon les médecins allemands. Lundi 14 septembre, l’hôpital universitaire de la Charité dans lequel il se trouve depuis le 22 août a confirmé qu’il pouvait se passer d’assistance respiratoire et se lever tout seul de son lit.

Victime d’un malaise dans un avion le 20 août, il a été hospitalisé d’urgence à Omsk, en Russie, avant d’être transféré en Allemagne deux jours plus tard.

Empoisonnement présumé

Les analyses d’un laboratoire allemand ont conclu à un empoisonnement par un agent neurotoxique de type Novitchok confirmé par deux récentes annonces de laboratoires français et suédois. Ces informations ont mené à une détérioration des relations entre la Russie et l’Occident, si bien que de nouvelles sanctions antirusses ne sont pas exclues.

Moscou a rejeté toute implication dans cette affaire et qualifié ces déclarations d’«absurdes» et d’«inacceptables». Emmanuel Macron a évoqué une «tentative d’assassinat» contre Navalny, des accusations «sans fondement» et «déplacées» pour son homologue russe. Il a également demandé à ce que les résultats officiels des examens soient envoyés à la Russie.