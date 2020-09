Vidéo d’un combat de chars dans le Haut-Karabagh

L’armée de la République autoproclamée du Haut-Karabagh a publié une vidéo montrant un combat de chars. Selon la porte-parole de la Défense arménienne, Chouchan Stepanian, des détachements azéris ont entrepris une offensive dans la direction sud de la ligne de démarcation dans le Haut-Karabagh.

Selon elle, l’adversaire a rencontré une résistance résolue des détachements de chars et anti-char de l’armée arménienne et a perdu 10 véhicules de combat.

Au moment de sa déclaration, les combats se poursuivaient encore.

Nouvelle spirale de tensions

Depuis dimanche 27 septembre, les tensions dans le Haut-Karabagh sont vives. L’Arménie et l’Azerbaïdjan se rejettent la responsabilité l’un l’autre du début des hostilités. Bakou assure que c’est la partie arménienne qui a été la première à ouvrir le feu et considère que son opération est une contre-offensive. Erevan déclare pour sa part que le Haut-Karabagh a essuyé des pilonnages aériens et de missiles menés par les militaires azéris. Selon le porte-parole du président de la République autoproclamée du Haut-Karabagh, Vagram Pogosian, les tirs d’artillerie ont ciblé des agglomérations civiles.

Histoire du conflit

L’Arménie a déclaré dimanche la loi martiale et a annoncé la mobilisation. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les parties à cesser les hostilités et à entamer des négociations.

Le conflit dans le Haut-Karabagh a commencé en février 1988, lorsque la région autonome du Haut-Karabagh a annoncé sa sortie de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan. Lors de la confrontation armée de 1992-1994, Bakou a perdu le contrôle du Haut-Karabagh et des sept régions adjacentes. Depuis 1992, les négociations en vue d’un règlement pacifique sont en cours et ce dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE coprésidé par la Russie, la France et les États-Unis.