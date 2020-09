La Russie enverra 25 millions de doses du vaccin Spoutnik V en Égypte

Le Fonds russe d’investissements directs et Pharco, l’un des plus grands fabricants de médicaments égyptiens, se sont entendus sur la livraison dans le pays de 25 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V, indique un communiqué du Fonds diffusé le 30 septembre.

Le Fonds russe d’investissements directs (RDIF) et Pharco, l’un des plus grands fabricants de médicaments égyptiens, se sont entendus sur la livraison dans le pays de 25 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V, indique un communiqué du Fonds diffusé le 30 septembre.

© Sputnik . AFK Sistema La Russie livrera au Népal le vaccin Spoutnik V en quantité suffisante pour 90% de sa population précise le communiqué.

Spoutnik V

Le ministère russe de la Santé a enregistré en août le Spoutnik V, le premier vaccin anti-Covid au monde, mis au point par le Centre Gamaleïa. Le RDIF a participé à son développement.

Plus de 50 pays du Proche-Orient, d’Asie, d’Amérique latine, d’Europe et de l’espace post-soviétique ont passé des commandes pour l’achat du Spoutnik V. Précédemment, le RDIF avait fait état d’ententes ad hoc avec des partenaires au Mexique sur la livraison de 32 millions de doses, au Brésil pour 50 millions, en Inde jusqu’à 100 millions, en Ouzbékistan pour 35 millions et au Népal pour 25 millions.