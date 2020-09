L'Azerbaïdjan partage une vidéo montrant de l’«équipement militaire arménien» détruit

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a publié une nouvelle vidéo qui montre, selon lui, les forces de Bakou détruire du matériel militaire arménien durant les affrontements entre les deux pays au Haut-Karabakh. Les images montrent un char et plusieurs autres véhicules militaires détruits.

UPDATE | Azerbaijani Defence Ministry shares a video of Armenian Armed Forces military equipment being destroyed this morning#SputnikUpdates https://t.co/rTCpIiWS1P pic.twitter.com/3cShboqGjM — Sputnik (@SputnikInt) September 30, 2020 ​​Les affrontements le long de la ligne de contrôle ont commencé le 27 septembre, Erevan et Bakou s’accusant mutuellement d’agression et affirmant que la partie opposée vise le personnel militaire ainsi que les civils.

Ankara s’immisce

En plein conflit, la Turquie a exprimé son soutien à l'Azerbaïdjan, promettant de l'aider «à la fois à la table des négociations et sur le champ de bataille». D'autres pays, dont la Russie et la France, ont appelé à la désescalade. Ainsi, Emmanuel Macron a qualifié d'«inconsidérées» et de «dangereuses» les déclarations turques. Il prévoit d'avoir des conversations téléphoniques ce mercredi avec Vladimir Poutine et ce jeudi avec Donald Trump sur la situation.

Le Haut-Karabakh (Artsakh en arménien), zone à majorité arménienne, a proclamé en 1991 son indépendance de ce qui était alors l'Azerbaïdjan soviétique, conduisant de fait à un conflit militaire majeur entre Bakou et Erevan. Cependant, en 1994, les parties ont convenu de s'en tenir à un processus de paix négocié par le Groupe de Minsk de l'OSCE. Le conflit est resté gelé depuis, le Haut-Karabakh étant un État non reconnu.