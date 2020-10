Poutine, Macron et Trump appellent à la cessation des hostilités au Haut-Karabakh

Les Présidents russe, français et américain, qui dirigent le Groupe de Minsk, ont appelé l'Arménie et l'Azerbaïdjan à un cessez-le-feu au Haut-Karabakh et à relancer les négociations.

Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Donald Trump ont condamné l'escalade du conflit au Haut-Karabakh et invité l'Arménie et l'Azerbaïdjan à cesser les hostilités, ressort-il de la déclaration adoptée jeudi 1er octobre par Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Donald Trump en tant que coprésidents du Groupe de Minsk.

«Le Président de la Fédération de Russie, le Président des États-Unis et le Président de la République Française, qui représentent les pays co-présidents du Groupe de Minsk de l'OSCE, condamnent résolument la montée des violences à la ligne de contact dans la zone de conflit du Haut-Karabakh», est-il spécifié dans la déclaration dont le texte a été publié par le Kremlin.

«Nous appelons à cesser immédiatement les hostilités entre les forces armées des parties en conflit.Nous appelons aussi les dirigeants arméniens et azéris à reprendre les négociations sans aucune condition préalable, en vue de régler le conflit avec le concours des co-présidents du Groupe de Minsk de l'OSCE», ont ajouté les Présidents.

Adoption de la déclaration après un entretien Poutine-Macron

Les chefs d'État ont adressé leurs condoléances aux familles des personnes tuées et leur sympathie aux blessés dans le Haut-Karabakh.

Cette déclaration a été publiée au lendemain d'un entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine consacré à l'escalade du conflit dans la république autoproclamée du Haut-Karabakh.

Selon le Kremlin, pendant cette conversation, les Présidents français et russe ont appelé les parties en conflit à un cessez-le-feu immédiat et total et à la retenue. De plus, ils se sont dits prêts à adopter une déclaration au nom des co-présidents du Groupe de Minsk en faveur de l’arrêt immédiat des hostilités.

MM.Macron et Poutine se sont en outre penchés le 30 septembre sur la question de l'envoi présumé de mercenaires syriens au Haut-Karabakh par la Turquie dont avait déjà parlé Moscou, selon l'Élysée. L'Elysée a dit partager cette préoccupation.

Ce jeudi 1er octobre, M.Macron a déclaré à Bruxelles que la France disposait d'informations sur le transfert d'islamistes syriens de Turquie au Haut-Karabakh. Il a promis d'évoquer ce problème lors de la réunion du Conseil européen de ce jeudi.

Combats à la ligne de contact au Haut-Karabakh

La situation à la ligne de démarcation au Haut-Karabakh, une République autoproclamée en Transcaucasie, s’est aggravée le 27 septembre au matin. Comme l’a annoncé la République autoproclamée, les militaires azerbaïdjanais ont ouvert le feu sur son territoire, faisant des victimes civiles.

Bakou et Erevan se rejettent l’un l’autre la responsabilité de l’escalade. La loi martiale a été décrétée en Arménie, dans certaines régions de l’Azerbaïdjan, ainsi que dans la République autoproclamée.

Il s'agirait de l’escalade la plus dangereuse depuis 1994, date à laquelle la guerre pour l’indépendance du Haut-Karabakh est devenue «un conflit gelé» entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.