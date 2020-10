Nouvelles informations sur l’état de santé de Trump

Positif au Covid-19 et hospitalisé par la suite, Donald Trump se sent bien ce samedi matin 3 octobre, a déclaré le Dr Sean Conley, l’un des médecins de la Maison-Blanche, lors d’une conférence de presse. Il a confirmé que le Président n’avait pas besoin de supplémentation en oxygène et que son niveau de saturation en oxygène était de 96%.