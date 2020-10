La Belgique fait face à un «tsunami» de Covid-19, alerte un ministre

Les autorités belges ont sonné l’alarme face à une forte hausse des contaminations au Covid-19 ces dernières semaines. Le ministre de la Santé publique du pays estime que la Belgique approche «d’un tsunami». Le gouvernement a ainsi instauré un couvre-feu et recommande de télétravailler.

La Belgique est «tout près d’un tsunami» de coronavirus à Bruxelles et en Wallonie, a estimé le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, invité le 18 octobre sur le plateau de l’émission «C'est pas tous les jours dimanche» sur RTL-TVi.

«On est la région la plus touchée de toute l'Europe. On est tout près d’un tsunami», a-t-il déclaré, estimant qu’avec une telle situation «on ne contrôle plus ce qui se passe».

Le ministre a précisé que le pays s’en approchait dangereusement dans la capitale et dans le sud de la Belgique.

«Si cela continue à augmenter, le nombre d’hospitalisations va être tel qu’on va reporter de plus en plus de soins "non-Covid", ce qui est aussi très dangereux», déplore-t-il, notant que «la situation sanitaire en Wallonie et à Bruxelles est la plus mauvaise et donc la plus dangereuse de toute l’Europe».

Selon le ministre, l’incidence de la contamination par le coronavirus dans son pays était 50% plus élevée la semaine dernière «qu’en Île-de-France ou dans la région de Madrid».

Auparavant, M.Vandenbroucke s’était dit particulièrement inquiet quant aux lits disponibles dans les hôpitaux, évoquant «un drame».

Aggravation de la situation épidémique

Pour lutter contre la propagation du virus, les cafés et restaurants en Belgique ont fermé leurs portes pour quatre semaines depuis le 19 octobre. De plus, les autorités ont également imposé un couvre-feu nocturne, de minuit à 5h du matin, pour un mois, et l’interdiction de la vente d'alcool après 20h a également été instaurée.

Le gouvernement d’Alexander de Croo a aussi recommandé à la plupart des salariés de télétravailler et de limiter les contacts entre individus à deux personnes seulement.

D’après le dernier bilan en date de l’Université Johns Hopkins, plus de 230.400 personnes ont été infectées par le Covid-19 tandis que le nombre de décès a dépassé les 10.400. Et le nombre de nouveaux cas double chaque semaine en provoquant le niveau d’alerte sanitaire le plus élevé dans le pays.