Radicalisme religieux: l’islamisme qui cache la forêt?

À la suite de la décapitation de Samuel Paty, Lignes Rouges a invité Pierre Conesa. L’auteur de Avec Dieu on ne discute pas démontre que le radicalisme religieux est pluriel et qu’il ne se résume pas aux salafistes et autres djihadistes, en mettant en lumière les évangélistes, juifs radicaux et les extrémistes bouddhistes et hindouistes. Analyse.