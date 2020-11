Biden: le retour de «l’Empire du Bien» au Moyen-Orient?

Quelle sera la politique de Joe Biden au Moyen-Orient? Durant sa campagne, le probable futur Président des États-Unis a promis de renouer avec l’Iran et de lutter contre les «autocrates» en Turquie, en Arabie saoudite et en Égypte. Mais aura-t-il totalement la main sur la politique étrangère et ne sera-t-il pas rattrapé par la realpolitik? Analyse.