Quatre personnes sur cinq dans 11 pays favorables à la vaccination avec Spoutnik V, selon un sondage

Quatre personnes sur cinq connaissant le vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19 sont prêtes à se le faire injecter, d’après les résultats d’un sondage réalisé par la société britannique YouGov dans 11 pays qui représentent 30% de la population mondiale, a-t-il été annoncé ce mardi 17 novembre sur le compte Twitter du vaccin Spoutnik V.

«La part des sondés prêts à être vaccinés est plus élevée parmi ceux qui connaissent Spoutnik V: quatre personnes sur cinq (plus de 80%) disent souhaiter se faire injecter ce vaccin. Cette augmentation du pourcentage pourrait également être attribuée au niveau élevé de confiance en la Russie en tant que fabricant de vaccins», est-il indiqué dans le communiqué publié sur le site officiel du vaccin Spoutnik V.

Au total, près des trois quarts des personnes interrogées (73%) ont exprimé leur volonté d'être vaccinées contre le Covid-19. La part des personnes ayant entendu parler de Spoutnik V varie entre 26% et 60% dans différents pays, pour une moyenne de 44%.

Les pays producteurs de vaccins les plus dignes de confiance

La Russie est le producteur de vaccins le plus fiable pour 21% des personnes interrogées, elle devance les États-Unis (15%) et la Chine (13%) parmi les pays de premier choix cités par les sondés.

«Les études russes dans le domaine de la microbiologie, de l'immunologie et du développement de vaccins et de médicaments ont un grand prestige dans le monde, ce que confirme le sondage: la Russie a été mentionnée plus souvent que d’autres pays en tant que fabricant de vaccins digne de confiance», a déclaré le responsable du RPFI, Kirill Dmitriev, dont les propos sont cités dans le communiqué.

En termes de nombre total de mentions parmi les pays les plus dignes de confiance (chaque sondé a cité trois pays), les leaders étaient les États-Unis, la Russie et la Chine avec respectivement 45%, 40% et 32% des votes.

Les vaccins à adénovirus humains plus populaires

Neuf personnes sur 10 (88%) préfèrent les vaccins à adénovirus humains, comme Spoutnik V, à ceux basés sur les adénovirus non humains.

«Le niveau de confiance envers un vaccin à vecteur adénovirus humain (Spoutnik V) est neuf fois plus élevé que pour ceux à vecteurs adénovirus non humains, selon les résultats du sondage» présentés par le Fonds russe d’investissements directs (RFPI).

12.000 personnes interrogées

Le sondage a été réalisé du 9 au 19 octobre, soit avant même l’annonce du taux d'efficacité de Spoutnik V de 92%.

Les spécialistes de YouGov ont interrogé plus de 12.000 résidents d'Arabie saoudite, du Brésil, d'Égypte, des Émirats arabes unis, d'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, du Mexique, du Nigeria, des Philippines et du Vietnam. Au total, ces pays comptent plus de 2,3 milliards d’habitants.