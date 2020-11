Le Nord Stream 2 «n’aura pas lieu»: les USA renforcent leur pression sur les entreprises européennes participantes

Les autorités américaines augmentent leur pression sur les entreprises européennes faisant partie du projet Nord Stream 2 en les menaçant d’introduire très bientôt des sanctions, selon l’agence allemande DPA.

«Ce pipeline n’aura pas lieu», a lancé auprès de l’agence un haut représentant du gouvernement américain. Et de préciser: «Voici à quoi ressemble un pipeline mourant.»

Les autorités américaines sont en train de contacter les personnes concernées et de les informer des restrictions imminentes,, toujours selon la même source.

«Les États-Unis ne veulent pas imposer de sanctions contre les entreprises européennes. Nous faisons ces appels pour les avertir et leur donner le temps de sortir [du projet]», a précisé l’interlocuteur de l’agence allemande.

Sans fournir aucune information quant aux entreprises qui seraient spécifiquement concernées à cet égard, le responsable a qualifié le Nord Stream 2 de «projet géopolitique que la Russie utilisera pour faire chanter les pays européens».

Les sanctions visant Nord Stream 2 élargies

L'opérateur du gazoduc, la société Nord Stream 2 AG, a déclaré en novembre que les sanctions élargies par les États-Unis toucheront plus de 120 entreprises de plus de 12 pays européens qui fournissent services et matériels au projet.

Le département d’État américain a précisé le 20 octobre le domaine d’application des sanctions introduites précédemment contre Nord Stream 2. Désormais, les mesures visent non seulement les personnes physiques et morales qui facilitent la mise à disposition des navires qui posent les tuyaux, mais aussi celles qui sont responsables de leur maintenance.

La diplomatie américaine a souligné qu’avec le département du Trésor, ils étaient prêts à «utiliser la gamme complète des sanctions pour arrêter la construction» du pipeline.

Washington appelé à renoncer à ses sanctions contre Nord Stream 2

La commission de l’Est de l'économie allemande a adressé le 17 novembre une lettre à Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, dans laquelle elle appelle Joe Biden à relancer le partenariat transatlantique et à mettre fin à la politique de sanctions extraterritoriales à l’encontre du projet de gazoduc Nord Stream 2, a relaté le Handelsblatt.

Dans le même temps, l’économie allemande a appris avec inquiétude que «les Démocrates veulent introduire de nouvelles sanctions extraterritoriales contre le projet Nord Stream 2 au détriment des entreprises européennes, même après le succès de la campagne électorale de Joe Biden».